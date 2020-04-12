В Москве начали штрафовать магазины за отсутствие социальной разметки

При проверке торговых объектов Москвы на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции выявлены первые нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, за подобное нарушение уже оштрафованы 18 объектов розничной торговли. На них составлены административные протоколы.

Чиновник подчеркнул, что такие нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки, к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры, вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.

Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов — первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов.

Согласно поправкам в КоАП РФ, за несоблюдение требований по организации социального дистанцирования (не менее 1,5 м) размер штрафа может составить от 30 тыс. до 1 млн рублей.