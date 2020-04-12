В Москве начали штрафовать магазины за отсутствие социальной разметки

В Москве начали штрафовать магазины за отсутствие социальной разметки
Виталий Невар / Новый Калининград
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При проверке торговых объектов Москвы на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции выявлены первые нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, за подобное нарушение уже оштрафованы 18 объектов розничной торговли. На них составлены административные протоколы.

Чиновник подчеркнул, что такие нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки, к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры, вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности.

Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов — первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов.

Согласно поправкам в КоАП РФ, за несоблюдение требований по организации социального дистанцирования (не менее 1,5 м) размер штрафа может составить от 30 тыс. до 1 млн рублей.

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