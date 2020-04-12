В США впервые в истории объявлен режим ЧС во всех штатах

В США из-за пандемии коронавируса впервые в истории объявлен режим чрезвычайной ситуации на общефедеральном уровне. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.



«11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в Вайоминге. Он стал последним из всех 50 штатов, где приняты соответствующие меры», — пишет издание.

Сильнее всего среди мировых стран пострадали от пандемии COVID-19 именно США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлены 530 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 20 тысяч человек умерли.