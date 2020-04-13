ВОЗ предупредила об опасности медицинской маски при неверном ее использовании

Неверное использование масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения им. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает 13 апреля РИА «Новости».

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — цитируют СМИ Вуйнович.

При этом, по ее словам, маска может быть полезной только, когда здоровый человек находится в толпе. Физическая дистанция лучше защищает от заражения, чем маска, уверена эксперт.