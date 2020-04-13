ВОЗ предупредила об опасности медицинской маски при неверном ее использовании

ВОЗ предупредила об опасности медицинской маски при неверном ее использовании
Новый Калининград
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Неверное использование масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения им. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает 13 апреля РИА «Новости».

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — цитируют СМИ Вуйнович.

При этом, по ее словам, маска может быть полезной только, когда здоровый человек находится в толпе. Физическая дистанция лучше защищает от заражения, чем маска, уверена эксперт.

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