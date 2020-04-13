Алиханов: не стригусь, правила для всех одни

Алиханов: не стригусь, правила для всех одни
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил, что сам отказался от услуг парикмахеров на время самоизоляции. Об этом он написал у себя в Instagram, отвечая комментаторам.

«Не стригусь, ведь это было бы нарушением установленных мною правил. Правила для всех одни», — написал чиновник. Отдельно он отметил, что стрижется «уже месяц».

Ранее власти региона утвердили перечень организаций, которые могут работать во время режима всеобщей самоизоляции. Первоначальный перечень включал 12 позиций, в числе которых — производители бумаги, стройматериалов, мебели, машин и оборудования, строительные организации и дорожники.

Пока режим самоизоляции продлен до 19 апреля.

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