В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек, 2558 — заразились

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов, выздоровели 179 человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает московский штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. В Калининградской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом.
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Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
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