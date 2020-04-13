В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек, 2558 — заразились

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек, 2558 — заразились
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов, выздоровели 179 человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает московский штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. В Калининградской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. 

Распределение случаев по регионам: 

— Москва — 1355

— Московская область — 495

— Санкт-Петербург — 121

— Тверская область — 44

— Краснодарский край — 41

— Нижегородская область — 30

— Ростовская область — 26

— Красноярский край — 25

— Республика Башкортостан — 23

— Оренбургская область — 20

— Рязанская область — 18

— Пензенская область — 17

— Ленинградская область — 16

— Республика Мордовия — 16

— Ульяновская область — 16

— Курская область — 15

— Кабардино-Балкарская Республика — 15

— Чувашская Республика — 15

— Кировская область — 15

— Тюменская область — 14

— Хабаровский край — 14

— Владимирская область — 13

— Ставропольский край — 12

— Воронежская область — 11

— Тульская область — 11

— Республика Татарстан — 11

— Калужская область — 10

— Республика Марий Эл — 10

— Новгородская область — 8

— Новосибирская область — 8

— Архангельская область — 7

— Свердловская область — 7

— Иркутская область — 7

— Ивановская область — 6

— Липецкая область — 6

— Волгоградская область — 6

— Забайкальский край — 6

— Орловская область — 5

— Псковская область — 5

— Республика Ингушетия — 5

— Самарская область — 5

— Смоленская область — 4

— Калининградская область — 4

— Ямало-Ненецкий АО — 4

— Республика Бурятия — 4

— Томская область — 4

— Приморский край — 4

— Челябинская область — 3

— Республика Саха (Якутия) — 3

— Карачаево-Черкесская Республика — 2

— Чеченская Республика — 2

— Саратовская область — 2

— Алтайский край — 2

— Кемеровская область — 2

— Брянская область — 1

— Республика Карелия — 1

— Вологодская область — 1

— Астраханская область — 1

— Омская область — 1

— Магаданская область — 1

— Еврейская АО — 1

— Республика Крым — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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