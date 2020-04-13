Глава «Чистоты»: с введением самоизоляции мусора в Калининграде стало почти вдвое меньше

Глава «Чистоты»: с введением самоизоляции мусора в Калининграде стало почти вдвое меньше
Витлий Невар / Новый Калининград
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После введения режима самоизоляции коммунальщики стали собирать на улицах Калининграда почти вдвое меньше мусора. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров.

«Практически вполовину сократилось количество мусора. Если сравнивать, то до 30 марта была 921 тонна в неделю, а сейчас — 513. Например, убираем смёт и урны — если раньше было 798 тонн, то сейчас — 449. Если мусора со свалок несанкционированных было 123 тонны, то сейчас — 64», — уточнил Егоров.

Глава предприятия добавил, что с 30 марта по 10 апреля все подразделения «Чистоты» работали в полном составе, за исключением сотрудников старше 65-ти лет или имеющих хронические заболевания.

Ранее директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров отмечал, что обычно в дни отдыха люди мусорят гораздо больше, но в минувшие новогодние каникулы количество количество отходов, вывозимых с улиц Калининграда, осталось прежним.

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