Родителям отдыхавших в Зеленоградске во время изоляции подростков грозят штрафы

Родителям двоих подростков, которые отдыхали в Зеленоградске в период режима самоизоляции, грозят штрафы. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Вечером в воскресенье, 12 апреля, полицейские заметили 17-летних молодых людей гулявшими по улице Тургенева. Во время разбирательства выяснилось, что они приехали в курортный город на отдых и проигнорировали установленные в регионе ограничительные меры.
В отношении родителей подростков составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Ранее в областном УМВД рассказали, что чаще всего режим самоизоляции в выходные нарушали мужчины в возрасте от 37 до 53 лет. Однако без острой необходимости жилые помещения покидали и представители других категорий населения.Режим всеобщей самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта. В пятницу губернатор Антон Алиханов сообщил, что его решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля.
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