Родителям отдыхавших в Зеленоградске во время изоляции подростков грозят штрафы

Родителям двоих подростков, которые отдыхали в Зеленоградске в период режима самоизоляции, грозят штрафы. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Вечером в воскресенье, 12 апреля, полицейские заметили 17-летних молодых людей гулявшими по улице Тургенева. Во время разбирательства выяснилось, что они приехали в курортный город на отдых и проигнорировали установленные в регионе ограничительные меры.

В отношении родителей подростков составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее в областном УМВД рассказали, что чаще всего режим самоизоляции в выходные нарушали мужчины в возрасте от 37 до 53 лет. Однако без острой необходимости жилые помещения покидали и представители других категорий населения.