В областном УМВД рассказали, кто чаще всего нарушал самоизоляцию в выходные

В минувшие выходные режим самоизоляции в регионе чаще всего нарушали мужчины в возрасте от 37 до 53 лет. Они устраивали встречи с друзьями и прогулки вдали от дома, рассказала «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.



При этом она отметила, что в число нарушителей попали и другие категории населения. Так, на улице Дзержинского в Калининграде полицейские привлекли к ответственности четверых молодых людей в возрасте 30 лет, которые жарили шашлык. На Нижнем озере 23-летняя девушка была замечена катающейся на качелях на детской площадке.

«Тёплые выходные показали, что люди, причём совершенно разных поколений, не задумывается о том, что их беспечность может привести не только к продлению специального режима изоляции, но и к потере здоровья. Их самих либо тех, кто рядом. Поэтому приходилось убедительно рекомендовать всем вернуться домой, а порой и настаивать на этом», — отметила Светлана Поставничая.

В отношении жителей области составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Материалы направили в мировые суды.

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что за минувшие выходные инспекторы ГИБДД задержали в регионе 30 нетрезвых водителей. Им грозит штраф за пьяную езду, а также наказание за нарушение ограничений, введённых для борьбы с распространением инфекции.

В Калининградской области с 31 марта действует режим всеобщей самоизоляции. В пятницу губернатор Антон Алиханов сообщил, что его решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля. В условиях ограничений жителям области разрешено покидать жилые помещения только в случае крайней необходимости.