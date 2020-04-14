«Седов» меня ждать не стал: судовой врач получила травму и не может выбраться из ЮАР

«Седов» меня ждать не стал: судовой врач получила травму и не может выбраться из ЮАР
Виталий Невар / Новый Калининград
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Врач барка «Седов» Елена Эчкенко получила травму позвоночника во время плавания, была списана на берег в Кейптауне и теперь не может вернуться в Россию из-за закрытия границ. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает «Коммерсант». В такой ситуации в Южно-Африканской Республики оказались 175 граждан России.

«Я судовой врач барка „Седов“, совершающего кругосветку. Получила травму позвоночника во время шторма, была прооперирована в больнице Кейптауна 18 марта. Операция успешная, на четвертый день встала, но „Седов“ меня ждать не стал, на второй день списали, привезли все документы и оставили на страхового агента» — такое письмо судового врача барка «Седов» Елены Эчкенко передали «Коммерсанту» российские туристы, застрявшие из-за перекрытия границ в ЮАР.

Издание отмечает, что связь с Эчкенко нестабильна, из-за постоянно пропадающего интернета. По ее словам, про списание с борта узнала от фельдшера, которая привезла ей документы. "Я была еще под наркозом и плохо ориентировалась. Поняла только, что меня списали. Потом от страхового агента узнала, что барк ушел без меня. Почувствовала себя брошенной. Хотя страховой агент сказал, что все вопросы будут решаться по мере поступления",— написала доктор Эчкенко.

По медицинским показаниям, лететь в самолете ей можно только лежа и с сопровождением. "Мне нельзя долго сидеть. Но сейчас я готова лететь хоть на полу, хоть в проходе. В остальном я пока под защитой страховки, но никто не говорит, когда она закончится«,— добавила женщина в разговоре с журналистами «Коммерсанта».

Ректор КГТУ Владимир Волкогон сообщил «Коммерсанту», что судно не могло долго ждать Елену Эчкенко в порту, так как ей предстояла двухнедельная госпитализация. Ее случай — страховой и трансфер в Россию после выписки был предусмотрен, но 26 марта ЮАР закрыла границы из-за пандемии коронавируса.

Волкогон также сообщил изданию, что сейчас прорабатывается вопрос о продлении пребывания Эчкенко в госпитале или ее размещении в гостинице под присмотром консульства до решения вопроса о возвращении.


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