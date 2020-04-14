В Литве замедлился темп роста числа больных, но врачи не уверены в достижении пика

В Литве замедлился темп роста числа больных, но врачи не уверены в достижении пика
Виталий Невар / Новый Калининград
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Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Литвы Дайва Размувене сообщила о замедлении темпов роста числа больных коронавирусом в стране. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает Delfi.

«На сегодняшний день могу сказать, что количество больных регистрируют небольшое, но это не означает снижение роста, просто темп роста замедлился», — сказала эпидемиолог.

По словам Размувене, в первые недели марта количество заболевших «удваивалось каждые три дня, каждые 5 дней, каждые 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени». По данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней.

По словам Размувене, после того как оценят соблюдения условий карантина на Пасху, можно будет видеть более ясную ситуацию. «Я думаю, надо подождать еще неделю — 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, после небольшого инкубационного периода, точно ли ситуация улучшилась.(...) Пика мы, чего доброго, еще не достигли. Надо подождать», — сказала эпидемиолог.

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировали 8 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших в стране составляет 1070.

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