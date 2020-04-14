Экстрадированного из Польши совладельца «Зимней вишни» перевезли в Кемерово

Экстрадированного из Польши совладельца «Зимней вишни» перевезли в Кемерово
Фото СК РФ
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Обвиняемого во взяточничестве совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского доставили в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. По сведениям информагентства, бизнесмен находится в СИЗО.

В конце марта собственника сгоревшего в Кемерово торгового центра экстрадировали из Польши в Калининград и поместили на карантин. Он находился в одном из следственных изоляторов областного центра. В начале апреля бизнесмену предъявили обвинение

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило бизнесмену реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, нарушив утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Сама Комкова проигнорировала нарушения. В 2018 году в ТЦ произошел пожар, в котором погибли 60 человек.

Вишневский был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании и приобрёл дорогостоящее имущество. Для возмещения причиненного следствие инициировало арест принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости в России и Испании.


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