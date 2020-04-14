В Калининграде выписали еще 8 человек, переболевших коронавирусом

За сутки в Калининградской области выписали 8 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом корреспоненту «Нового Калининграда» во вторник, 14 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

По состоянию на 14 апреля на COVID-19 обследовано 8200 человек, выявлено 79 случаев заражения. 24 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 680 человек (+257 человек за сутки), в том числе 19 в специальном учреждении «Паруса надежды».

Напомним, за сутки в регионе выявили 5 новых случаев заражения.