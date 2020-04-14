Калининградским главврачам рекомендовали не брать на работу врачей-совместителей

Главный санитарный врач Калининградской области, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура рекомендовала руководителями медучреждений не брать на работу медработников-совместителей, за исключением привлечения врачей для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Врачам, соответственно, рекомендовано отказаться от практики работы по совместительству на основании гражданско-правовых договоров. Здесь также делается исключение для совместительства при лечении коронавирусной инфекции.
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