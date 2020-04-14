В больнице Черняховска обнаружили больного с коронавирусом, её закрыли на обработку

В больнице Черняховска у пациента с пневмонией обнаружили коронавирус. Об этом журналистам во вторник, 14 марта, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В больницу пациент поступил согласно маршрутизации пациентов с пневмониями и содержался в отдельной палате, отметили в штабе. Тест подтвердил наличие коронавируса, и больного переместили в инфекционную больницу в Калининграде.

«Круг контактов отработан. Больницу в Черняховске закрыли на 2-3 дня на обработку. Часть пациентов переместили в Краснознаменск, часть по показаниям выписали. Это абсолютно стандартная процедура, никакого чрезвычайного положения в этом нет. Подобные ситуации четко описаны в ведомственных инструкции», — сообщили в оперштабе.