В больнице Черняховска обнаружили больного с коронавирусом, её закрыли на обработку

В больнице Черняховска обнаружили больного с коронавирусом, её закрыли на обработку
Виталий Невар / Новый Калининград
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В больнице Черняховска у пациента с пневмонией обнаружили коронавирус. Об этом журналистам во вторник, 14 марта, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В больницу пациент поступил согласно маршрутизации  пациентов с пневмониями и содержался в отдельной палате, отметили в штабе. Тест подтвердил наличие коронавируса, и больного переместили в инфекционную больницу в Калининграде.

«Круг контактов отработан. Больницу в Черняховске закрыли на 2-3 дня на обработку. Часть пациентов переместили в Краснознаменск, часть по показаниям выписали. Это абсолютно стандартная процедура, никакого чрезвычайного положения в этом нет. Подобные ситуации четко описаны в ведомственных инструкции», — сообщили в оперштабе.


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