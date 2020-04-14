Музыка, ОБЖ, рисование: школы досрочно завершают обучение ряду предметов

Часть школ Калининградской области принимает решение досрочно завершить обучение по ряду предметов. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования области Светлана Трусенева, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Уже ряд школ принимает решение по аттестации ребят за прошедший период по имеющимся оценкам и оценкам за первые 3 четверти для того, чтобы завершить обучение ряду предметов досрочно по параллелям 1-8 классов. Такая же работа проводится по другим параллелям, 9-11 классов, с тем, чтобы в настоящее время уменьшить нагрузку на наших ребят. Но опять же при условии полного завершения программы», — сказала Трусенева.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что для младших параллелей речь в первую очередь идет об ИЗО, физкультуре, музыке и иных «предметах общего развития», для старших классов — о географии, обществознании и ОБЖ.

«Есть решения отдельных образовательных организаций часть тем, которые оказались сложными для передачи в дистанционном формате, перенести на следующий учебный год, а сейчас часть часов следующего учебного года реализовать в формате дистанционного обучения в рамках повторения уже пройденного материала. Потому что первая четверть следующего учебного года у нас тоже начинается с повторения пройденного материала», — добавила министр.