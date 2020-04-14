Трусенева о дистанционке в школах: «На этой неделе лучше, чем на прошлой»

Процесс дистанционного обучения в калининградских школах налаживается, считает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«На этой неделе лучше, чем на прошлой неделе. Пересмотрели те информационные системы, которые использовались образовательными организациями, перераспределили их ресурсы внутри одной образовательной организации, и сейчас сбоев по информационным системам уже не происходит, все системы в рабочем состоянии», — сообщила министр журналистам во вторник, 14 апреля.

Министр также отметила, что в регионе работают прямые линии по вопросам дистанционного обучения, и на них поступает большое количество вопросов от родителей. Специалисты ответили 2,5 тыс. таких обращений.

«Если говорить о реакции родителей, на сегодняшний день она уже более спокойная, правильная и позитивная. И я благодарю родителей за обмен мнениями. Он тоже для нас был ценен для всех перенастроек внутри системы. Больше положительных отзывов, чем отрицательных. Но есть над чем работать, и мы продолжаем совершенствовать, расширяем информационные платформы, отрабатываем с нашими старшеклассниками индивидуальную работу, в формате индивидуальных и малых групп консультаций для того, чтобы технически тоже не происходили сбои», — сказала Трусенева.