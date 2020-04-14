Трусенева о дистанционке в школах: «На этой неделе лучше, чем на прошлой»

Трусенева о дистанционке в школах: «На этой неделе лучше, чем на прошлой»
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Ребята в пижамках есть»: в минобре рассказали о дисциплине на дистанционке
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Процесс дистанционного обучения в калининградских школах налаживается, считает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«На этой неделе лучше, чем на прошлой неделе. Пересмотрели те информационные системы, которые использовались образовательными организациями, перераспределили их ресурсы внутри одной образовательной организации, и сейчас сбоев по информационным системам уже не происходит, все системы в рабочем состоянии», — сообщила министр журналистам во вторник, 14 апреля.

Министр также отметила, что в регионе работают прямые линии по вопросам дистанционного обучения, и на них поступает большое количество вопросов от родителей. Специалисты ответили 2,5 тыс. таких обращений.

«Если говорить о реакции родителей, на сегодняшний день она уже более спокойная, правильная и позитивная. И я благодарю родителей за обмен мнениями. Он тоже для нас был ценен для всех перенастроек внутри системы. Больше положительных отзывов, чем отрицательных. Но есть над чем работать, и мы продолжаем совершенствовать, расширяем информационные платформы, отрабатываем с нашими старшеклассниками индивидуальную работу, в формате индивидуальных и малых групп консультаций для того, чтобы технически тоже не происходили сбои», — сказала Трусенева.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter