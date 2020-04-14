«Ребята в пижамках есть»: в минобре рассказали о дисциплине на дистанционке

Дисциплина калининградских школьников, находящихся на дистанционном обучении, иногда оставляет желать лучшего, но сейчас она возросла. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, — передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Ну я не назову их прогульщиками. Еще раз хочу сказать, что мы все настраиваемся на новую систему взаимоотношений. Но ребята в пижамках, ребята, которых приходится дополнительно будить, — такие истории у нас есть. Но здесь помогают родители, спасибо им огромное. Они в данный момент находятся на самоизоляции и помогают ребят вернуть к компьютерам. Но сейчас дисциплина возросла», — сказала министр.