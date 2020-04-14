Облвласти не справились с оперативной выдачей продуктовых карт

Облвласти не справились с оперативной выдачей продуктовых карт
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области решило на «ближайшие месяцы» отложить внедрение системы продуктовых карточек. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Эта идея отложена. Дорабатывается. Основная причина — необходимость дополнительно проработать механизмы реализации средств с этих карт в муниципалитетах, где нет или незначительное количество сетевых магазинов, плюс скорость производства и распространения этих карт», — сообщил Лысков.

В результате было решено вернуться к идее доплаты к пособию по безработице, отмечают в пресс-службе правительства.

Областные власти сначала хотели пойти по пути доплат к пособию по безработице по аналогии с другими российскими регионами, но потом губернатор Антон Алиханов заявил о намерении внедрения более инновационного и точечного инструмента поддержки.

Как отмечал Алиханов, перечисление денег на данные карты не позволяло бы  местным жителям покупать товары, произведенные за пределами Калининградской области на зачисленные средства. Выплата должна была составить порядка 5 тыс. руб. на одного уволенного в ходе кризиса 2020 года.

Всего на данную меру поддержки в областном бюджете планируется заложить 100 млн руб.

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