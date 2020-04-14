Областной минобр: дистанционное занятие может длиться не дольше 25 минут

В региональном министерстве образования напомнили, что одно школьное занятие перед компьютером должно длиться не более 25 минут, передает во вторник, 14 апреля, корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть санитарные нормы и правила, которые регламентируют проведение занятий в дистанционном формате с использованием компьютеров — не более 25 минут может длиться само занятие, потом должен быть перерыв не менее 15 минут со сменой видов деятельности, и дальше оно может быть продолжено. Если говорить о ребятах начальной школы, то это может быть не больше 2 занятий по 25 минут в день, если говорить о ребятах основной и старшей школы, то здесь допустимы 4 занятия в день», — сказала глава ведомства Светлана Трусенева журналистам.