Областной минобр: дистанционное занятие может длиться не дольше 25 минут

Областной минобр: дистанционное занятие может длиться не дольше 25 минут
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Из Литвы, Польши и Таиланда: за 2 недели в область вернулись почти 8 тыс. человек
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В региональном министерстве образования напомнили, что одно школьное занятие перед компьютером должно длиться не более 25 минут, передает во вторник, 14 апреля, корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть санитарные нормы и правила, которые регламентируют проведение занятий в дистанционном формате с использованием компьютеров — не более 25 минут может длиться само занятие, потом должен быть перерыв не менее 15 минут со сменой видов деятельности, и дальше оно может быть продолжено. Если говорить о ребятах начальной школы, то это может быть не больше 2 занятий по 25 минут в день, если говорить о ребятах основной и старшей школы, то здесь допустимы 4 занятия в день», — сказала глава ведомства Светлана Трусенева журналистам.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter