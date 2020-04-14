Из Литвы, Польши и Таиланда: за 2 недели в область вернулись почти 8 тыс. человек

Из Литвы, Польши и Таиланда: за 2 недели в область вернулись почти 8 тыс. человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 24 марта по 6 апреля в Калининградскую область вернулись 7 953 человека из 62 стран. Больше всего жителей региона — 3 590 человек — вернулось из Литвы, 1 003 человека вернулось из Польши, 129 — из Таиланда, 83 — из Германии, 56 — из Испании.

По общему числу вернувшихся из-за границы в указанный период Калининградская область стала второй в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга (16 970 человек, статистика приведена без учета Ленинградской области).

Из-за распространения коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию с 18 марта по 1 мая, а с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

С 19 марта всех людей, прибывающих в Россию из других стран, отправляют на обязательный 14-дневный карантин.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 21 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 1 694 человека выздоровело, 170 умерло.

В Калининградской области первый случай коронавируса был выявлен 8 марта. По состоянию на 14 апреля в регионе насчитывается 79 заболевших, новой инфекцией, 24 выздоровевших, 1 случай смерти.

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