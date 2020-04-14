Часть Калининграда осталась без света из-за аварии

Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили оставшиеся без света горожане, информацию подтвердили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Жители Центрального района областного центра сообщили корреспонденту «Нового Калининграда», что провели без света около трех часов. «На проспекте мира, Тенистой аллее, Катина нет света, говорят какая-то серьезная авария», — сообщили корреспонденту калининградцы.

В пресс-службе «Янтарьэнерго» сообщили, что причиной отключений стала авария. «По предварительной информации, произошло повреждение на линии, соединяющей Приморскую ТЭС и ПС Центральная, в результате оказалась обесточена часть потребителей, запитанных от ПС Промышленная, которая принадлежит Региональной энергетической компании. Восстановление электроснабжения осложняет масштабная реконструкция, которая в данный момент проходит на абонентской подстанции. О возможных перерывах электроснабжения, связанных с реконструкцией подстанции Промышленная, Россети Янтарь предупреждали в марте. В данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Все социально значимые объекты запитаны», — отметили в пресс-службе.