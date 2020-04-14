Энергетики назвали причины аварии, обесточившей большую часть Центрального района

Энергетики назвали причины аварии, обесточившей большую часть Центрального района
Виталий Невар / Новый Калининград
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Причиной отключения от электроснабжения большей части Центрального района стало повреждение высоковольтной линии 110 кВ, питающей подстанции О 44 «Промышленная» (ул. Ручейная,д.1) от Приморской ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Янтарьэнерго».

Как уточнили энергетики, авария случилась в 15.52. Под отключение попали 68 ТП, без света остались 25650 человек на 19 улицах: Катина, Белинского, Борзова, Добролюбова, Воздушная, Чкалова, пр-т Победы, Тенистая аллея, Мишина, Глазунова, Радистов, пер. Воздушный, Харьковская, Красносельская, Бассейная, Тихоненко, Ручейная, Палубная, Ломоносова. По предварительным данным диспетчера «Янтарьэнерго», электроснабжение подстанции «Промышленная» по временной схеме будет восстановлено до 21.00 вторника. Работы по устранению обрыва линии 110 кВ запланированы на среду.

Остановлены:

— РТС Цепрусс

— КНС Менделеева, Галактическая

— ВНС Прегольская.

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