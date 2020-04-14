В Калининградской области ввели справки для поездок на работу (формы)

В Калининградской области ввели справки для поездок на работу (формы)
Виталий Невар / Новый Калининград
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С четверга, 16 апреля, жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.

«Граждане, покинувшие место проживания (пребывания), должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц (правоохранительных органов, надзорных органов) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. При этом перемещение детей, не достигших возраста 14 лет, осуществляется в сопровождении их законных представителей», — говорится в сообщении правительства.

Установленные формы справок можно посмотреть тут (начальник правового управления А. И. Попов указан в качестве примера, справка заверяется работодателем и он несёт ответственность за указанные в ней сведения, пояснили в правительстве). 

Возможность нахождения жителей региона вне места проживания (пребывания) и (или) их передвижения с использованием личных и общественных транспортных средств, в том числе железнодорожного транспорта, такси, мототранспорта, велосипеда подтверждается:

1) справкой, оформляемой работодателем в соответствии с формой № 1 в приложении к Указу в случаях:

— следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ № 239 и постановлением Правительства Калининградской области № 134;

— осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии теми же нормативными актами);

2) служебным удостоверением сотрудников правоохранительных органов, надзорных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, частного охранника.

Использование таких документов допускается только для исполнения служебных обязанностей. При этом граждане, следующие совместно с лицами, имеющими служебные удостоверения, не освобождаются от обязанности иметь справки, оформленные работодателем.

3) справкой, выданной Агентством по делам молодежи Калининградской области для осуществления добровольческой деятельности, направленной на доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан в соответствии с формой, которая приведена в приложении № 2 к настоящему порядку.

Перемещение граждан на территории Калининградской области осуществляется при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в случаях:

1) обращения за неотложной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением № 134;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) следования на личном транспортном средстве в садовые домики, дачи, иные помещения с целью соблюдения режима самоизоляции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку или доставку грузов, охранную деятельность, обеспечивают обязательное наличие у работника товарной накладной, путевого листа или наряд-заказа, в том числе в электронном виде, с указанием адреса места доставки для курьерских служб.

Работодатели, осуществляющие оформление справок, в срок до 16 апреля направляют в оперативный штаб на адрес электронной почты prcovid-19@gov39.ru следующую информацию:

1) наименование работодателя;

2) основной вид деятельности работодателя;

3) количество средств индивидуальной защиты для работников (защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и т.д.);

4) количество работников, необходимых для обеспечения функционирования работодателя, и количество выданных справок без указания персональных данных.

Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо выслать еще одно с уточненной информацией.

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