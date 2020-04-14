В мэрии рассказали, как обеспечиваются санэпидмеры на стройплощадках

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудникам строительных компаний в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса сейчас в Калининграде работать запрещено. На всех стройплощадках соблюдаются нормы санитарно-эпидемической безопасности. Об этом заявил глава городского комитета территориального развития и строительства Артур Крупин во вторник на на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Конечно же, существует запрет для людей старшего возраста. Все сотрудники, которые приходят на работу на объект — там осуществляются замеры температуры, — рассказал Артур Крупин. — Количество совещаний сокращено до минимума, в основнм проводятся планерки на открытом воздухе, то есть, на объектах и контакт с работниками серьезно ограничен, на всех стройплощадках есть средства личной гигиены, организован пропускной режим и, конечно же, проведены все мероприятия, в том числе разъяснительная работа, с руководителями подрядных организаций. То есть, контактная форма общения сокращена до минимума». Также он отметил, что на стройплощадках «имеются средства для дезинфекции мест общего пользования, для дезинфекции рук и даны рекомендации по частой смене спецодежды».



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