Источник: Сергей Хлопушин покидает пост прокурора Калининградской области

Источник: Сергей Хлопушин покидает пост прокурора Калининградской области
Сергей Хлопушин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин подал рапорт об отставке в связи с выслугой лет. Об этом «Новому Калининграду» сообщило четыре источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников «Нового Калининграда», приказ об увольнении областного прокурора был подписан на этой неделе.

17 июня 2017 года Сергей Хлопушин был назначен прокурором Калининградской области указом президента РФ. До этого он 10 лет занимал должность прокурора Вологодской области.

А еще ранее Хлопушин успел поработать прокурором Нефтекумского района Ставропольского края, начальником управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Ставропольского края, прокурором Республики Калмыкия, Подольским городским прокурором Московской области и начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ.

Хлопушин награжден орденом Почета и именным оружием, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

20 января 2020 года стало известно, что Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России «в связи с переходом на другую работу». Позже появилась информация, что прокуроры Сочи и Астраханской области тоже оставили свои посты.


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