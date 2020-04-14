В ряде стран ЕС снимают некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса

На этой неделе в некоторых странах ЕС приступают к снятию ряда ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

В частности, Испании в ряде регионов разрешено вновь начать работу компаниям, работающим в индустрии строительства, тяжелой промышленности, а также предоставляющим услуги в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Правда, послабления различаются в зависимости от области.

В Австрии возобновляют работу некоторые магазины и предприятия в сфере услуг. В частности, начинают работать автомастерские и мастерские по починке велосипедов, автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений. Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви. Главное условие — их площадь не должна превышать 400 квадратных метров.

В Чехии, где ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, с сегодняшнего дня даже сняли запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе на «жизненно важных сферах инфраструктуры».

В Дании на этой неделе откроют начальные школы и детские сады. Однако театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая.

Также ожидается, что 19 апреля некоторые ограничительные меры будут сняты в Польше.