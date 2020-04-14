МИД сообщил о сложном положении школьников из РФ, тайно вывезенных в США

МИД России сделал демарш США, получив информацию о программах обучения российских школьников в Соединенных Штатах. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, российскому посольству в Вашингтоне сообщили из госдепа США, что несколько десятков российских школьников в Америке оказались в сложном положении. Все они они выехали прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях.

«Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы „Secondary School Student Program“ в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в „пожарном“ порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — добавила официальный представитель МИД РФ.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь. Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей», — подчеркнула Захарова. И напомнила, что Россия еще в 2014 году отказалась от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов «FLEX» «из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».

«Вся ответственность за последствия такой махинации, безусловно, полностью лежит на тех, кто их туда увез», — сказала она.