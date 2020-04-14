В Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Возраст умерших — от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом.

Напомним, утром во вторник сообщалось о 13 умерших от коронавируса пациентов столичных клиник.

Оперативный штаб вновь напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.