В России выросло число жителей с коронавирусом, у которых нет симптомов

В России стали чаще выявлять коронавирус у граждан, у которых он протекает бессимптомно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает во вторник, 14 апреля, «Интерфакс».

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением (заболевания). Почти 30% сейчас — это люди с бессимптомным течением», — цитирует издание Попову.

По ее словам доля таких инфицированных растет. Если в начале марта их было всего около 10%, «то вчера, например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей 52% — это были люди без нарушения состояния здоровья». Такие зараженные носят вирус, но не знают об этом, отметила глава надзорного ведомства.

При этом Попова выразила надежду, что бессимптомное течение болезни не даст впоследствии осложнений. «Мы знакомы с вирусом крайне недолго. В статистике таких наблюдений пока нет», — добавила глава Роспотребнадзора.