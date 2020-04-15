Из-за коронавируса РЖД отменили более 100 пассажирских поездов

Из-за эпидемии коронавируса холдинг РЖД в общей массе отменил более ста пассажирских поездов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные компании.



В конце марта РЖД были вынуждены сократить частоту курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменить. Потом холдинг ещё несколько раз корректировал график поездов. Так, ещё 32 поезда дальнего следования отменены с 15 апреля. Периодичность курсирования других 32 изменена.

Пассажирам отмененных поездов предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД обещает незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров, пишет издание.