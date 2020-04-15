Минздрав Литвы зафиксировал снижение распространения коронавируса

Минздрав Литвы зафиксировал снижение распространения коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство здравоохранения Литвы фиксирует снижение распространения коронавируса в республике. По словам главы ведомства Аурелиюса Вериги, если на прошлой неделе в стране выявляли 1,5% положительных результатов на 100 проверенных образцов, то сейчас этот показатель составляет 0,7%.

«Этот процент постоянно сокращается, значит, распространение болезни снижается», — цитирует Веригу Delfi.lt.

При этом глава литовского Минздрава отметил, что на ситуацию может повлиять поведение жителей в период Пасхи. Ведомство намерено в течение недели отслеживать, не растёт ли уровень заболевания.

По состоянию на 15 апреля в Литве выявлен 1091 случай заражения коронавирусом. От инфекции скончались 29 человек.

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