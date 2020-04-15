Власти Калининграда выделяют управляющим компаниям 60 т дезредств для подъездов

Власти Калининграда выделяют управляющим компаниям 60 т дезредств для подъездов
Виталий Невар / Новый Калининрад
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Горвласти выделили бюджетные средства для помощи управляющим компаниям в дезинфекции подъездов в связи с распространением коронавируса. Тема обсуждалась накануне на оперативном совещании, которое прошло в формате видеоконференции накануне в мрии.

Всего для управляющих компаний решено купить 60 тонн дезсредств, первая партия в три тонны им уже отправлена. С помощью этих средств коммунальщики должны обрабатывать места общего пользования в многоквартирных домах, где могут оседать вирусные частицы, в том числе мыть перила, дверные ручки и т.д. Растворы получили 170 управляющих организаций, им предстоит периодически обрабатывать более 11 тыс. подъездов.

Всего на закупку дезинфицирующих средств горвласти выделили 4 млн рублей, они направлены из резервного фонда. Глава Калининграда Алексей Силанов поручил подчиненным «подумать формат участия» населения в контроле работ по обеззараживанию подъездов.

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