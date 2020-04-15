Кладбища региона закрываются для посетителей

Кладбища региона закрываются для посетителей
Фото Руслана Хисамова
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Муниципалитеты области закрывают для посещения кладбища на период религиозных праздников. В постановлениях глав указываются разные сроки, в Калининграде кладбища закрываются с 15 до 30 апреля.

Соответствующие постановления начали публиковаться в пабликах и на сайтах муниципальных образований региона еще 13 апреля. В них указано, что ограничения вводятся в соответствии с предписанием главного санитарного врача Калининградской области от 12.04.2020 № 4849 «О введении противоэпидемиологических ограничительных мероприятий», такой документ был разослан во все местные администрации.

Согласно тексту распоряжения администрации Калининграда, ограничения вводятся на период с 15 до 30 апреля. В некоторых муниципалитетах указаны иные сроки начала действия ограничений (14 апреля), в некоторых не установлен срок их окончания.

В сообщениях некоторых муниципальных администраций (например Светловского ГО) указано, что 19 и 28 апреля возле и на территории кладбищ патрулирование будут проводить дополнительные силы охраны порядка. Парковки возле кладбищ также будет закрыты.

Исключение — случаи обращения за оформлением услуг по погребению и участие близких родственников в погребении.


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