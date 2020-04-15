В ЦГКБ на Летней временно закрыли травмпункт

Работа травмпункта Центральной городской клинической больницы на ул. Летней временно приостановлена. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Ограничения связаны с тем, что сейчас в ЦГКБ отправляют пациентов с пневмониями, часть коек зарезервирована для приема пациентов с подозрением на коронавирус.
Круглосуточный прием граждан врачами оториноларингологом и офтальмологом больницы осуществляются на базе экстренного приемного покоя Областной клинической больницы (вход со стороны ул. Боткина). Со всеми видами травм следует обращаться в БСМП.
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