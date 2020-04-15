Патруль выявил в Калининграде нелегальных мигрантов, изготавливавших продукты

Патруль выявил в Калининграде нелегальных мигрантов, изготавливавших продукты
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининграде обнаружили не закрывшиеся на карантин массажный салон и магазин обуви
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За время работы патрулей, организованных мэрией совместно с полицией и Росгвардией для проверки предприятий, было выдано 33 «требования о прекращении противоправных действий». Об этом сообщил накануне на оперативном совещании, которое прошло в формате видеоконференции в мэрии, глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

«Большинство предприятий общественного питания, магазинов, реализующих товары, не отнесенных к товарам первой необходимости, салонов красоты, развлекательных и досуговых заведений свою деятельность приостановили или перешли на работу в режиме доставки заказов», — констатировал он. При этом «было выдано всего 33 требования о прекращении противоправных действий, в основном это касалось салонов мобильной связи МТС , предприятий общественного питания, магазинов с непродовольственными товарами и других субъектов предпринимательской деятельности».

Также (в отношении одного и того же предпринимателя) в Ленинградском районе было составлено 2 протокола по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению...»), 2 протокола (в отношении одного и того же человека за уличную торговлю в Центральном районе) по ч. 1 ст. 14.1 КоАП («Осуществление незаконной предпринимательской деятельности...»), 1 протокол по части 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в отношении индивидуального предпринимателя в Ленинградском районе.

«Кроме того, была сделана запись в книгу учета собщений о преступлении по Московскому району. Группа мигрантов без документов на пребывание на территории Калининградской области осуществляла деятельность по изготовлению продуктов питания и их продаже в условиях крайней антисанитарии», — рассказал Евгений Чернышев. Помимо этого, «было осуществлено 1 административное задержание в Ленинградском районе», о подробностях он не сообщил.

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