В Калининграде обнаружили не закрывшиеся на карантин массажный салон и магазин обуви

В Калининграде полицейские выявили двух индивидуальных предпринимателей, которые «в период сложной эпидемиологической обстановки» осуществляли деятельность с нарушениями законодательства. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.



На Центральном рынке 42-летняя женщина осуществляла реализацию обуви, маскируя работу палатки под торговлю непродовольственными товарами первой необходимости. «Так, продавец вместе с обувью выставила на прилавок рулоны туалетной бумаги, полагая, что это освободит ее от соблюдения временного запрета на приостановление деятельности», — говорится в релизе.

На улице Талалихина полицейские обнаружили массажный салон, 28-летний владелец которого продолжал принимать клиентов. «Дверь в заведение была закрыта, однако открывалась по звонку и предварительной договоренности», — отмечают в ведомстве.

Полицейские составили в отношении нарушителей административные протоколы — уже вынесены судебные решения о штрафах по 50 тыс. рублей. Деятельность указанных предпринимателей была приостановлена.

Как ранее писал «Новый Калининград», за минувшие сутки в регионе в отношении местных жителей было составлено всего 58 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Санкции за данное правонарушение предусматривают штраф для физлиц от 15 до 40 тыс. рублей.