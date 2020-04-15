Российские ветераны попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом в среду, 15 марта, сообщает ТАСС.

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», — говорится в текста документа.