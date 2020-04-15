Польша планирует увеличивать госдолг на фоне пандемии коронавируса

Польша, скорее всего, будет увеличивать государственный долг на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге в Варшаве, сообщает РИА «Новости».



«Мы, наверное, будем увеличивать государственный долг», — сказал Моравецкий.

По последним данным, госдолг Польши составляет менее 50% ВВП. «Государственный бюджет и государственный долг является главным инструментом финансирования стимулирования экономики», — добавил Моравецкий.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных. В стране также ввели ограничения на передвижение людей.

По сведениям СМИ, после 20 апреля в Польше планируют приступить к «размораживанию» экономики. В стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.