Алиханов: на учет в службу занятости в среднем становится около 600 безработных в день

В последнюю неделю в регионе наблюдается серьезная динамика роста безработицы. Об этом заявил на брифинге в среду, 15 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«У нас, если смотреть за последнюю неделю, динамика достаточно существнная по числу безработных, первичных заявлений, если в среднем брать, это около 600 заявлений в день. 450-500-600 заявлений в день мы видим, со всеми этими людьми работаем, — отметил губернатор. — Сегодня было совещание с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем. Белоусовым. Мы надеемся, что те предложения, которые дали в части поддержки МСП (малых и средних предприятий — прим. „Нового Калининграда“), тоже в ближайшее время будут реализованы и на федеральном уровне. Я говорю о дофинансировании, докапитализации наших фондов поддержки: гарантийного фонда, фонда микрозаймов и других. Я думаю, что сегодня президент дополнительно объявит о новых мерах. Сегодня часть из них уже была нам объявлена, часть президентом сегодня будет доведена».

Как сказал Антон Алиханов, особое внимание будет уделяться ресурсоснабжающим организациям: «С учетом понятного снижения сейчас собираемости [платежей] очень важно не допустить кассовых разрывов», — пояснил он, добавив, что главная задача властей — обеспечить бесперебойную работу таких предприятий. Также от отметил, что ресурсоснабжающим организациям, очевидно, придется сократить программы развития, поскольку основная задача будет — «подготовка к зиме, к отопительному сезону».