Алиханов: на учет в службу занятости в среднем становится около 600 безработных в день

В последнюю неделю в регионе наблюдается серьезная динамика роста безработицы. Об этом заявил на брифинге в среду, 15 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«У нас, если смотреть за последнюю неделю, динамика достаточно существнная по числу безработных, первичных заявлений, если в среднем брать, это около 600 заявлений в день.
Как сказал Антон Алиханов, особое внимание будет уделяться ресурсоснабжающим организациям: «С учетом понятного снижения сейчас собираемости [платежей] очень важно не допустить кассовых разрывов», — пояснил он, добавив, что главная задача властей — обеспечить бесперебойную работу таких предприятий. Также от отметил, что ресурсоснабжающим организациям, очевидно, придется сократить программы развития, поскольку основная задача будет — «подготовка к зиме, к отопительному сезону».
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