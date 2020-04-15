Власти региона снова расширяют список организаций, которым разрешено работать в карантин

С 20 апреля в Калининградской области введут послабления для ряда организаций по работе в период карантина. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля.

«Мы со следующего понедельника делаем небольшие послабления, расширяя круг организаций, которые будут работать. В основном это будет касаться коммунально-бытового сектора, если можно так сказать, который не связан с непосредственным или длительным общением клиента с сотрудниками организаций. Это, например, деятельность химчисток, когда нужно сдать или забрать свою одежду, деятельность сапожных мастерских, мастерских по изготовлению ключей, то есть та, где нет непосредственного длительного контакта с клиентом», — пояснил Алиханов.

При этом он подчеркнул, что все предприятия обязаны соблюдать требования, установленные в рамках борьбы с распространением коронавируса. В ближайшее время чиновники совместно с представителями Роспотребнадзора проведут проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в промышленных организациях, которым разрешили работать ранее. В случае нарушений предприятия будут штрафовать либо закрывать на срок до 90 дней.

Ранее власти региона утвердили перечень организаций, которые могут работать во время режима всеобщей самоизоляции. Первоначальный список включал 12 позиций, в числе которых — производители бумаги, стройматериалов, мебели, машин и оборудования, строительные организации и дорожники. Впоследствии в перечень включили все предприятия обрабатывающей промышленности и ряд других организаций.