Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом с коронавируом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из Милана. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

По словам медика, коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений. «Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — сказал Чучалин в интервью порталу «Православие.ру».

Он отметил, что указанный мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19. При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме, добавил ученый.

По последним данным, всего в России 24 490 больных коронавирусом, 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились.