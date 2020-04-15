Власти региона подготовили план по смягчению ограничительных мер

Губернатор Антон Алиханов анонсировал «смягчение ограничительных мер», которое начнется, если жители региона будут соблюдать режим самоизоляции. Об Об этом заявил на брифинге в среду, 15 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



План по смягчению будет осуществляться, если «мы все вместе с вами будем соблюдать дисциплинированно те меры самоизоляции и те меры защиты собственного здоровья и здоровья окружающих, которые есть у нас в нормативных документах», сказал Антон Алиханов. «То есть, мы будем расширять сферы, которым будет разрешена работа по мере развития эпидемической ситуации. План по смягчению ограничительных мер у нас уже подготовлен, — отметил он. — Он не будет доведен, дабы необоснованно не создавать каких-то ожиданий по снятию этих мер, но он у нас готов, и в зависимости того, как мы себя проявим, будем его реализовывать».