Губернатор: на общественном транспорте можно ездить только со справкой с работы

Губернатор: на общественном транспорте можно ездить только со справкой с работы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области на общественном транспорте могут передвигаться только пассажиры, у которых есть справка с работы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля.

«Движение на общественном транспорте доступно для тех людей, у которых есть справки с места работы и которые, собственно говоря, передвигаются на этом общественном транспорте для посещения работы и для возвращения обратно к месту проживания», — сказал Алиханов.

Ранее губернатор сообщил, что режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области решили продлить до 26 апреля. С четверга, 16 апреля, жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу. Помимо справки при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Поездки на личном автотранспорте, как пояснил Антон Алиханов, не запрещены, «если не будет отдельных решений оперативного штаба».

По состоянию на 15 апреля в регионе подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, один — скончался.

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