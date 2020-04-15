Ежедневно в Калининградскую область прилетает 450-550 человек

Сейчас в область из других регионов страны прилетает относительно немного людей, но областные власти ожидают увеличения потока в майские праздники и поэтому ввели карантин для авиапассажиров. Об этом журналистам на брифинге в среду, 15 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Поток находится в пределах 450-550 человек ежедневно. Он небольшой по меркам, которые у нас были до введения режимов в регионах Российской Федерации, но мы в праве прогнозировать высокий рост такого рода посещений в майские праздники, поэтому вводим такие меры», — сказал губернатор.

С понедельника, 20 апреля, все прилетающие в Калининградскую область должны будут самоизолироваться.