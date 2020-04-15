Число калининградских «ипотечников», которым доступны «каникулы», увеличилось до 67%

Число калининградских «ипотечников», которым доступны «каникулы», увеличилось до 67%
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Для прилетающих в Калининградскую область хотят создать обсерваторы в отелях
Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Пересмотр федеральным правительством максимального размера ипотечного кредита, по которому можно получить отсрочку платежей, привел к значительному росту доступности этого инструмента. Так в Калининградской области теперь 66,5% ипотечных заемщиков могут воспользоваться кредитными «каникулами». Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Ранее власти разрешали предоставлять отсрочку по ипотеке только заемщикам с кредитами меньше 1,5 млн руб. На тот момент средний размер ипотечного кредита в Калининградской области составлял 1,92 млн руб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter