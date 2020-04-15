Число калининградских «ипотечников», которым доступны «каникулы», увеличилось до 67%

Пересмотр федеральным правительством максимального размера ипотечного кредита, по которому можно получить отсрочку платежей, привел к значительному росту доступности этого инструмента. Так в Калининградской области теперь 66,5% ипотечных заемщиков могут воспользоваться кредитными «каникулами». Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Пересмотр федеральным правительством максимального размера ипотечного кредита, по которому можно получить отсрочку платежей, привел к значительному росту доступности этого инструмента. Так в Калининградской области теперь 66,5% ипотечных заемщиков могут воспользоваться кредитными «каникулами». Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
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