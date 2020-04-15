Для прилетающих в Калининградскую область хотят создать обсерваторы в отелях

Пассажиров авиарейсов на калининградском направлении, у которых нет собственного жилья для самоизоляции, будут направлять в обсерватор. Соответствующие условия планируют создать в нескольких отелях. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля.



По его словам, министру по культуре и туризму Калининградской области Андрею Ермаку поручено проработать этот вопрос совместно с отельерами, представителями минздрава и Роспотребнадзора.

«Такие предложения у нас уже были — в частности, от гостиницы „Патриот“. В общем несколько отелей мы сейчас будем рассматривать с учётом серьёзно снизившейся загрузки. Планируем разместить там обсерваторы. Мы будем компенсировать расходы для этих отелей», — прокомментировал губернатор.

Ранее Антон Алиханов заявил, что с понедельника, 20 апреля, все прилетающие в Калининградскую область должны будут самоизолироваться на две недели. Такой режим будет действовать до воскресенья, 17 мая.