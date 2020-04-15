Алиханов о лечении «хроников»: это дилемма, которая стоит перед всеми регионами

Алиханов о лечении «хроников»: это дилемма, которая стоит перед всеми регионами
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона не намерены делать исключение из общего ограничения плановых медицинских услуг для пациентов с хроническими заболеваниями. Речь об этом шла на брифинге губернатора Антона Алиханова в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Это дилемма, которая стоит перед всеми руководителями регионов. Их несколько. Первая — экономика-здравоохранение (скажем так, борьба с коронавирусной инфекцией), что выбираем, вторая — общие показатели по здравоохранению против показателей по коронавирусу. Вы знаете, что у нас за 11 месяцев снижение было почти на 11% уже смертности по сравнению с прошлым годом. В том числе это результат открытия кардиоцентра в Гусеве, хотя этого не видно в статистике, но это издержки статистики прошлых лет. Это так, это уже десятки и сотни спасенных жизней на востоке региона. И по итогам вот этой работы мы планируем в следующем году открывать подобный центр в Советске», — сказал губернатор.

Это касается и плановых операций, например в случае с онкологией. «В случае ухудшения состояния, если они будут переходить из разряда плановых в экстренные, мы будем заниматься экстренной медицинской помощью», — сказал глава региона.

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