Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

Число заболевших COVID-19 в мире достигло, по данным университета Джонса Хопкинса, 2 006 513 человек по состоянию на 15 апреля. Зафиксировано 128 886 смертей и 501 758 выздоровлений.
Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США — 609 995, на втором месте Испания (177 633), на третьем — Италия (162 488).Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
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