КЖД назначает дополнительные поезда из/в приморские города по будням

КЖД назначает дополнительные поезда из/в приморские города по будням
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Калининградская железная дорога назначает дополнительные «рабочие» поезда а Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе компании в среду, 15 апреля.

Четыре доппоезда назначаются с четверга. Они будут курсировать только по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в утреннее и вечернее время:

— из Калининграда в Светлогорск в 7:42;

— из Светлогорска в Калининград в 17:12;

— из Калининграда в Зеленоградск в 8:00;

— из Зеленоградска в Калининград в 17:14.

Назначение дополнительных «рабочих» поездов связано с расширением списка работающих предприятий в регионе и необходимостью обеспечения рекомендованной санитарно-эпидемиологическими службами социальной дистанции между пассажирами, отметили в КЖД.

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