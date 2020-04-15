КЖД назначает дополнительные поезда из/в приморские города по будням

Калининградская железная дорога назначает дополнительные «рабочие» поезда а Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе компании в среду, 15 апреля.
Четыре доппоезда назначаются с четверга. Они будут курсировать только по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в утреннее и вечернее время:
— из Калининграда в Светлогорск в 7:42;
— из Светлогорска в Калининград в 17:12;
— из Калининграда в Зеленоградск в 8:00;
— из Зеленоградска в Калининград в 17:14.
Назначение дополнительных «рабочих» поездов связано с расширением списка работающих предприятий в регионе и необходимостью обеспечения рекомендованной санитарно-эпидемиологическими службами социальной дистанции между пассажирами, отметили в КЖД.
Комментарии к событию