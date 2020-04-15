РБК: власти России приняли решение перенести парад 9 мая

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает в среду, 15 апреля, РБК со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента, и источник в Минобороны.



Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин.

По данным РБК, с новой датой власти России не определились. По данным одного из источников, назначить новую дату сложно, поскольку пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. «Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне», — цитирует его РБК.

Ранее близкие к Кремлю и Минобороны источники РБК говорили, что рассматриваются варианты проведения парада 9 мая без зрителей и перенос его на начало сентября — годовщину окончания Второй мировой войны, или начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

Ранее стало известно, что с просьбой перенести парад к властям обратились ветеранские арганизации.